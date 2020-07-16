Совет ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка стран с безопасной ситуацией по COVID-19

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС сократил список не входящих в сообщество государств, с которыми страны Евросоюза могут открыть границы, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.
"С 16 июля странам-членам рекомендовано последовательно отменять ограничения на поездки для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Республики Корея, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая", - отмечается в заявлении.
Таким образом, из первой редакции списка безопасных государств, утвержденной 30 июня, исключены Сербия и Черногория.
В перечень также условно включен Китай, открытие границ с которым станет возможным только после того, как Пекин согласится открыть свои границы для жителей ЕС.-0-