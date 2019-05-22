Совет ЕС окончательно утвердил запрет на одноразовый пластик

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания
"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в сообщении Совета ЕС. Нынешнее утверждение является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.
Также в документе поставлена цель раздельного сбора пластиковых бутылок: к 2029 году 9 из 10 использованных бутылок должны будут отправляться в соответствующие мусорные контейнеры. Пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны будут содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30%. Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать представителей табачной отрасли к возмещению средств за утилизацию окурков.
По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, которые попадают в Мировой океан и составляют глобальную угрозу для дикой природы.-0-
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