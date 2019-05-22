Совет ЕС окончательно утвердил запрет на одноразовый пластик

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены до 2021 года", - говорится в сообщении Совета ЕС. Нынешнее утверждение является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

Также в документе поставлена цель раздельного сбора пластиковых бутылок: к 2029 году 9 из 10 использованных бутылок должны будут отправляться в соответствующие мусорные контейнеры. Пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны будут содержать по меньшей мере четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30%. Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать представителей табачной отрасли к возмещению средств за утилизацию окурков.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, которые попадают в Мировой океан и составляют глобальную угрозу для дикой природы.-0-