6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса, которые упростят условия получения многократных виз для добросовестных путешественников. Такая информация размещена на сайте Совета ЕС.

Правила обновленного кодекса, в частности, разрешают подачу документов на получение визы за полгода, но не позднее чем за 15 дней до поездки. Также появилась возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде. Для граждан, имеющих положительную визовую историю и путешествующих регулярно, будет внедряться подход к выдаче многократных виз на период, постепенно увеличивающийся с 1 года до 5 лет.

Для улучшения покрытий расходов на оформление документов визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Виза для детей в возрасте от 6 до 12 лет будет стоить 40 евро. Регламент также вводит возможность пересмотра размера платы за визу каждые три года.-0-