Совет ЕС принял ряд защитных мер на случай "жесткого" Brexit

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Европейского союза сегодня принял ряд положений, направленных на защиту интересов 27 стран - членов объединения в случае осуществления Brexit без сделки, сообщается на сайте организации .

Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, принятые меры должны смягчить ущерб, который может быть нанесен гражданам и предприятиям в результате "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза. Эти меры также носят временный характер и принимаются ЕС в одностороннем порядке.

Принятые документы включают положения, направленные на социальное обеспечение граждан государств - членов ЕС в Великобритании и британских граждан в ЕС, дальнейшее финансирование образовательных программ и получение грантов на обучение.

Отдельный пакет документов затрагивает транспортные вопросы, в том числе обеспечение безопасности авиаперелетов между ЕС и Великобританией, осуществление автомобильных грузовых и пассажирских перевозок.

Одно из принятых положений также позволит рыбакам и компаниям-операторам в ЕС получать компенсацию в рамках Европейского морского и рыбного фонда (EMFF) за временную остановку их деятельности в случае внезапного закрытия вод Великобритании для рыболовных судов ЕС.

Совет ЕС также принял поправку к регламенту экспорта некоторых товаров двойного назначения, включив Великобританию в список стран с низким уровнем риска. Предметы двойного назначения - это материалы, оборудование и технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В соответствии с законодательством ЕС, при определенных условиях такие товары позволено экспортировать в страны с низким уровнем риска.

Принятые положения вступят в силу через день после публикации и начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае "жесткого" Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта. Несмотря на то, что до выхода остается менее двух недель, соглашение о Brexit еще не достигнуто.-0-