Совет ЕС: Украина теряет доступ к международным рынкам капитала

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина быстро теряет доступ к международным рынкам капитала в результате повышенной геополитической неопределенности. Об этом заявили сегодня в Совете ЕС, сообщает ТАСС.

"Украина теряет доступ к международным рынкам капитала в результате повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию в этой стране", - говорится в заявлении.

В связи с этим Совет ЕС одобрил программу помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро "в виде займов для повышения стабильности" в стране. Данная программа помощи рассчитана на 2022 год.

"Текущая геополитическая напряженность оказывает негативный эффект на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала", - так характеризует ситуацию Совет Евросоюза.

Отмечается, что кредит будет выдан в случае выполнения Киевом требований МВФ. "Перевод первого транша кредита будет быстро осуществлен на основании политических обязательств и после удовлетворительного выполнения Украиной программы МВФ. Для этого должен вступить в силу меморандум о взаимопонимании о конкретных структурных политических мерах, которые должны быть согласованы Украиной с Еврокомиссией, действующей от имени государств ЕС", - отмечается в заявлении.

"Перевод второго транша будет связан с последовательным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией о политических структурных мерах", - отмечается в документе.

Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживание или своевременную выплату процентов по внешней государственной задолженности Украины.

Как заявил 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "ни на одну страну ЕС не потратил столько денег, сколько на Украину, которая с 2014 года получила 17 млрд евро помощи" от Брюсселя.

С октября прошлого года западные СМИ и политические деятели нагнетают истерию вокруг якобы готовящегося военного вторжения России в Украину. С начала этого года отдельные издания начали публиковать даже даты начала вторжения, которое регулярно "переносится". Эта информационная кампания уже нанесла серьезный экономический ущерб Украине в результате беспрецедентного бегства западного капитала из этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-