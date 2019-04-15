Совет ЕС утвердил поправки к Газовой директиве

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока - 2", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

После вступления в силу новых поправок у стран - членов Евросоюза будет 9 месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. При этом все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока - 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект.

Доработанная директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств сообщества. Согласно этим нормам, оператором "Северного потока - 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама Германия.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде Газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков его окупаемости.-0-