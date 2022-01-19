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19 января 2022, 10:25

Совет Федерации РФ призвал США отказаться от давления на Минск

Константин Косачев. Фото пресс-службы Совета Федерации РФ
Константин Косачев. Фото пресс-службы Совета Федерации РФ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США следует уважать конституционные права граждан Беларуси и воздержаться от любого внешнего давления на Минск в связи с предстоящим референдумом по изменениям в Конституцию республики. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Конституционный процесс в Беларуси - это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан", - сказал Константин Косачев.

Он также подчеркнул, что любые последующие договоренности между Россией и Беларусью, основанные на конституциях двух стран, будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран.

"В части, касающейся размещения "ядерных гарнизонов" на территории других государств, уж кому-кому, но только не США комментировать эту тему с учетом того, сколько американского ядерного орудия размещено в Европе", - отметил вице-спикер Совета Федерации, уточнив, что их насчитывается около 150 единиц как минимум в шести странах. Константин Косачев напомнил, что последние российские инициативы по гарантиям безопасности предусматривают в том числе возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ соответствующих государств. "Эти инициативы по-прежнему на столе переговоров", - указал сенатор.-0-

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