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Советники лидеров стран "нормандского формата" договорились об обмене пленными в течение месяца

В мире 16.07.2019 | 17:37
Фото ТАСС
Фото ТАСС

16 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" договорились о проведении в течение месяца обмена определенным количеством пленных. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"В течение месяца договорились совершить обмен определенным количеством наших пленников. Но конкретные условия "сколько на сколько" и имена заложников, которых должны обменять, не обсуждались", - сказал Вадим Пристайко.

"Владимир Зеленский говорил о "10 на 10", о "15 на 15". Но мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача сейчас - обменять, практически получить своих людей назад и разблокировать процесс "всех на всех", - добавил заместитель руководителя офиса президента.

В то же время он подчеркнул, что вопрос конкретных имен и деталей обмена входит в компетенцию омбудсмена, а также гуманитарной подгруппы ТКГ.-0-

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