Создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман отмечает столетие

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский мультипликатор, уроженец Беларуси Леонид Шварцман, при участии которого появились на свет анимационные картины про Чебурашку и Крокодила Гену, отмечает столетие, сообщает ТАСС.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Рисовать начал рано, но по-настоящему его способности раскрылись в художественной школе, которую он посещал в родном городе. После войны Леонид Шварцман поступил во ВГИК. Еще во время учебы начал работать на студии "Союзмультфильм", которой впоследствии посвятил большую часть жизни как режиссер и художник мультипликационного кино.

За годы творчества он принял участие в создании более 60 мультфильмов, многие из которых вошли в золотой фонд анимации. Среди них - "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "Варежка", "38 попугаев" и многие другие. Леонид Шварцман также создал внешний облик Чебурашки, который стал популярным во многих странах, особенно в Японии.

Помимо анимационного творчества Леонид Шварцман также известен как иллюстратор детских книг и классических произведений. В 2010 году был издан альбом работ художника "Классик по имени Леля в стране Мультипликации". Мастер является лауреатом премии "Голливуд - детям" и приза "За вклад в профессию" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, а также членом академии кинематографических искусств "Ника" и Международной ассоциации мультипликационного кино. Занимает должность почетного директора Московского музея анимации.-0-