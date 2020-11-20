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20 ноября 2020, 00:49

Спад в 4,3% в мировой экономике прогнозируется в 2020 году - ООН

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад в мировой экономике в 2020 году вследствие пандемии коронавируса составит около 4,3% по сравнению с прошлым годом, однако в 2021 году ожидается рост в 4,1%. Такой прогноз содержится в опубликованном 19 ноября в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

"ЮНКТАД ожидает в 2020 году снижения валового внутреннего продукта примерно на 4,3%", - отметили эксперты. Миллионы рабочих мест уже потеряны, и в случае продолжения кризиса "в состоянии крайней нищеты окажутся еще 130 млн человек". Но на 2021 год авторы доклада прогнозируют рост ВВП в мире на 4,1%. При этом в промышленно развитых странах ожидаются более слабые темпы экономического восстановления (рост на 3,1%), чем в развивающихся (на 5,7%).

В ЮНКТАД считают, что создание надежных вакцин от коронавируса "не остановит расширения экономического урона, который будет ощущаться длительное время в будущем, особенно беднейшими и наиболее уязвимыми" слоями населения.

По словам экспертов ЮНКТАД, нынешний кризис "может стать катализатором для новых, более устойчивых производственных сетей". Он также может дать шанс производству стать более экологичным, говорится в докладе.-0-

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