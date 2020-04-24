Спад в экономике ЕС из-за пандемии в 2020 году прогнозируется на уровне 5-10%

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад в экономике ЕС из-за пандемии коронавируса может составить 5-10% в 2020 году. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Reuters .

По словам Тьерри Бретона, сегодня ЕС находится на пути к рецессии, экономический спад оценивается в 5-10%, то есть в среднем около 7,5%. Если кризис продолжится, ситуация в экономике может усугубиться.

"Все зависит от скорости восстановления экономики. У нас все еще разгар пандемии, и мы собираемся научиться жить с ней в течение нескольких месяцев", - отмечает Тьерри Бретон.

По данным ТАСС, в своем последнем официальном экономическом прогнозе в середине февраля Еврокомиссия утверждала, что пандемия коронавируса "незначительно скажется на мировой экономике" и это влияние будет преодолено уже в I квартале 2020 года, в результате чего рост экономики ЕС сохранится, но замедлится с 1,6% до 1,4%. Уже в марте, по данным источников, ЕК изучала сценарии, что рост в 2020 году сменится спадом, который может составить от 1% до 2,5% ВВП, официально эти цифры не подтверждались.-0-