Спасатели эвакуировали всех моряков с потерпевшего бедствие контейнеровоза в Приморье

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуировали на вертолете всех моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", - сказали в ведомстве.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства Приморского края. "Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - сообщили в пресс-службе.

Моряков подняли с судна на борт вертолетов Ми-8 на высоту 20-25 м. Все 14 членов экипажа доставлены на берег. "Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м", - добавили в МЧС РФ.

Все 14 эвакуированных членов экипажа являются гражданами Китая, сообщил ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке Николай Пирожков.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что сотрудники управления СК России начали проверку после инцидента с контейнеровозом Rise Shine.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки в Приморье сегодня утром. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, опасных грузов в контейнерах не было, повреждений топливных резервуаров судна не зафиксировано.-0-