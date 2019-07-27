Спасатели эвакуируют жителей из подтопленных районов Амурской области

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС России продолжают вывозить жителей подтопленных районов Амурской области вертолетом и автотранспортом в пункты временного размещения. Эвакуированы уже 980 человек из наиболее пострадавших Мазановского и Селемджинского районов, сообщает ТАСС.

25 июля на территории Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка. По данным на 27 июля, подтоплено почти 600 частных жилых домов в 16 населенных пунктах региона. Одно из полностью затопленных сел - Норск Селемджанского района.

Жителям подтопленных домов положено 30 тыс. рублей при утрате единственного жилого помещения, 10 тыс. рублей за утрату имущества и 10 тыс. рублей - за утрату урожая из расчета на одно домовладение. Это выплаты из регионального бюджета.

Для детей власти готовы предоставить до 300 мест в летних лагерях. Но большинство пострадавших пока не готовы расстаться с детьми.

В селе Норск Селемджинского района по-прежнему остаются 86 человек, которые отказываются от эвакуации. Добраться до поселка теперь можно только вплавь. Основная часть отказавшихся от эвакуации разместилась на чердаке местной школы - это последнее сухое место в поселке. Укрывшиеся от стихии на чердаке школы жители спят на матрасах, мобильной связи в селе нет. Остальные жители решили ночевать на крышах домов.

Согласно сводке МЧС, на 27 июля из Мазановки эвакуировано более 700 человек, почти 150 детей.

Эвакуация людей продолжается. Волна паводка идет ниже по течению, вода пришла в Благовещенск - подъем пока составил 1,31 м, ожидается повышение до 2 м. Гидрологи Хабаровска сделали расчеты: уровни воды в некоторых местах выше на 2 м тех, которые были в 2013 году - это Селемджинский и Мазановский районы.

Стабилизацию ситуации в этих районах ждут к 1 августа.-0-