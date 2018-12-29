Спасатели извлекли из-под снега всех попавших под лавину в Хабаровском крае

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последнего из попавших под сход лавины в поселке Многовершинный Хабаровского края РФ извлекли из-под снега. Как сообщает ТАСС, он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 29 декабря. По уточненным данным, под лавину попали 10 человек. Еще одного мужчину завалило снегом в бытовке, он освобожден из снежного плена. Два человека в результате происшествия погибли. Трое находятся в тяжелом состоянии.-0-