Спасатели извлекли из-под снега всех попавших под лавину в Хабаровском крае

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последнего из попавших под сход лавины в поселке Многовершинный Хабаровского края РФ извлекли из-под снега. Как сообщает ТАСС, он жив, но находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел утром 29 декабря. По уточненным данным, под лавину попали 10 человек. Еще одного мужчину завалило снегом в бытовке, он освобожден из снежного плена. Два человека в результате происшествия погибли. Трое находятся в тяжелом состоянии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.471 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.164 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN