Спасатели МЧС России на вертолете эвакуировали с горного хребта травмированного туриста

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ провели операцию по спасению туриста, сообщает МЧС России.

Операция проходила на хребте "Борус", который находится в Краснодарском крае.

Известно, что группа туристов совершала восхождение на вершину хребта. Один из них травмировал ногу, поэтому продолжать восхождение и спуститься вниз он не мог. Ситуацию омрачал сильный мороз. У него и напарника с собой не было специальных средств для сооружения укрытия или, чтобы просто согреться. Благодаря тому, что работала сотовая связь, удалось сообщиться о происшествии спасателям. Сотрудники МЧС спасали мужчину.

Ведомство напоминает, что необходимо учитывать погодные условия и рассчитывать свои силы, а также иметь с собой специальную экипировку.-0-