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19 сентября 2021, 23:29

Спасатели нашли гражданина США, заблудившегося на склоне Эльбруса

Фото Getty Images
Фото Getty Images

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС России обнаружили запросившего помощь на склоне Эльбруса гражданина США и спускают его в безопасное место. Об этом сообает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

"Американца нашли, с ним все хорошо, не пострадал. В настоящее время его спускают вниз", - рассказал дежурный.

Информация о ЧП поступила спасателям в воскресенье вечером. Сообщалось, что сигнал SOS пришел по спутниковой связи от гражданина США со склона Эльбруса - с высоты 4 957 м.-0-

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