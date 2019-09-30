Спасатели нашли тело одного члена экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца.

Тело моряка было обнаружено с одного из самолетов и поднято на борт корабля. Поисковая операция продолжается.

28 сентября стало известно, что судно Bourbon Rhode пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября на расстоянии около 1,2 тыс. морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).

В Атлантическом океане пропало судно Как отметил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч, на борту корабля есть граждане Украины.

По данным СМИ, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. Позже стало известно, что корабль затонул. На его борту находилось 14 членов экипажа.

Трое членов экипажа судна были спасены самолетом ВМС Франции, который был направлен в зону поиска.-0-