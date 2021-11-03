Спасатели обнаружили место падения Ан-12 под Иркутском, судно горит

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили место падения самолета АН-12 под Иркутском, воздушное судно горит, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолета", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-12 пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, на борту, по предварительным данным, находились восемь человек, рассказал представитель экстренных служб.

По информации газеты "Известия", двое пассажиров погибли.

На место предполагаемого падения направлены подразделения спасателей.

Сообщается, что борт мог принадлежать белорусской авиакомпании "Гродно". Эта информация пока не подтверждена.-0-