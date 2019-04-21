Спасатели обнаружили тело последней жертвы обрушения жилых зданий в Рио-де-Жанейро

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели завершили поиск пропавших при обрушении двух жилых зданий в бразильском Рио-де-Жанейро 12 апреля. Тело последней, 23-й жертвы извлечено 21 апреля утром, сообщил телеканал
Спасатели не исключают возможности обнаружения других погибших. Разбор завалов продолжается.
Трое подозреваемых в причастности к незаконному возведению жилых построек объявлены в розыск. Им заочно предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.
Два шестиэтажных здания обрушились рано утром 12 апреля в неблагополучном районе Музема в западной части Рио-де-Жанейро. Причины трагедии пока не установлены. Не менее трех близлежащих строений, также признанных незаконными, будут снесены после окончания спасательных работ.-0-
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