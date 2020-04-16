Спасатели продолжают тушить очаги тления в зоне отчуждения ЧАЭС

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытого огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нет, спасатели продолжают тушить тлеющие пни и древесину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС оказывают помощь Госагентству по управлению зоной отчуждения в тушении тлеющих пней и древесины в ячейках, пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - проинформировали в пресс-службе. Всего к тушению привлечены более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета.

Как сообщала БЕЛТА, в Беларуси превышений радиационных параметров из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировано не было. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси, радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем.-0-