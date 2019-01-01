Спасатели возобновили разбор завалов в Магнитогорске

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонтаж плит, которые угрожали жизни работающих на завалах спасателей, завершен. Об этом ТАСС сообщил сегодня пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"Опасные конструкции разобрали, ребята работают внизу. Спасатели разгребают завалы внизу", - сказал он.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.-0-