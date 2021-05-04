Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершилась

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасательная операция, которая проходила на месте обрушения метромоста в столице Мексики, завершена. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, начался разбор завалов с помощью спецтехники.

Согласно последним данным, погибли 23 человека, среди них есть дети. Еще 65 госпитализированы.

"Поиск выживших прекращен", - сообщил сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико. На месте работают врачи, правоохранители, бойцы Нацгвардии и военные.

Фото ТАСС

Не менее суток может уйти на разбор завалов, к операции привлечены десятки спасателей, три автокрана. "Сложно сказать, сколько продлится разбор завалов, ситуация сложная. Думаю, это займет минимум 24 часа, возможно, больше", - пояснила представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.

По информации одного из сотрудников метрополитена, причины обрушения по-прежнему неизвестны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.-0-