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04 мая 2021, 13:38

Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершилась

Фото Getty Images
Фото Getty Images

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасательная операция, которая проходила на месте обрушения метромоста в столице Мексики, завершена. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, начался разбор завалов с помощью спецтехники.

Согласно последним данным, погибли 23 человека, среди них есть дети. Еще 65 госпитализированы.

"Поиск выживших прекращен", - сообщил сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико. На месте работают врачи, правоохранители, бойцы Нацгвардии и военные.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Не менее суток может уйти на разбор завалов, к операции привлечены десятки спасателей, три автокрана. "Сложно сказать, сколько продлится разбор завалов, ситуация сложная. Думаю, это займет минимум 24 часа, возможно, больше", - пояснила представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.

По информации одного из сотрудников метрополитена, причины обрушения по-прежнему неизвестны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.-0-

Фото <a href="http://www.epa.eu" target="_blank" rel="nofollow">EPA</a>-<a href="https://www.efe.com/efe/english/4" target="_blank" rel="nofollow">EFE</a>
Фото EPA-EFE

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