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25 ноября 2021, 20:01

Спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приостановлена

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели приостановили до утра работы на шахте "Листвяжная" в Кузбассе из-за ухудшения обстановки. Об этом ТАСС сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", - сказал он. Работы также осложнены завалами и высокой температурой. Все спасатели в настоящее время поднимаются на поверхность.

Ранее администрация шахты сообщила, что найдены тела трех человек из пропавшего горноспасательного звена, пропавших в ходе спасательной операции. Таким образом, общее число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек.

Судьба 35 шахтеров до сих пор остается неизвестной. Их шансы на спасение глава МЧС оценил так: "срок работы дыхательного аппарата - четыре часа".

Сообщение о взрыве в вентиляционном штреке на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области поступило сегодня утром в Сибирское управление Ростехнадзора. У МЧС, по словам Чуприяна, информации о взрыве нет. При задымлении пострадали 29 человек, трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь" - одного из крупнейших угледобывающих предприятий в РФ.-0-

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