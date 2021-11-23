Спецдокладчик ООН назвал США нацией парадоксов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 23 ноября 2021
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:21 Латвийский политолог о ситуации на границе: польские власти совершают военные преступления Общество
09:19 Нотариусы Минской области 26 и 27 ноября проконсультируют по телефону бесплатно Регионы
09:17 Мужчина погиб при пожаре дома в Бешенковичском районе Происшествия
09:08 Электронная ярмарка вакансий для гомельчан пройдет 24 ноября Регионы
09:00 Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA Общество
09:00 Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"! Общество
08:57 БарГУ намерен развивать сотрудничество с Нижегородским инженерно-экономическим университетом Регионы
08:49 Белорусские баскетболистки сегодня узнают соперниц по квалификации ЧМ-2022 Спорт
08:42 В Витебский район завезут еще 35 благородных оленей Регионы
08:35 Спецдокладчик ООН назвал США нацией парадоксов В мире
08:24 Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году В мире
08:18 В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 19 человек В мире
07:57 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска Регионы
07:41 "Зенит" сыграет с "Мальме", киевское "Динамо" примет "Баварию" в Лиге чемпионов Спорт
07:22 В Болгарии при аварии туравтобуса погибли 45 человек В мире
07:19 В Витебской области завершается ремонт 14 школ Регионы
07:00 Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения Президент
07:00 Картина дня: интервью Лукашенко Би-би-си, выставка "ЭКСПО-2020" и декада кибербезопасности Общество
00:59 Премьер-министр Франции заразился коронавирусом В мире
00:32 ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасили в цвет национального флага Беларуси В мире
22.11.21
22.11.21 23:59 Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48 В мире
22.11.21 23:35 ФОТОФАКТ: Беженцы готовятся к ночлегу в логистическом центре Общество
22.11.21 23:08 В Болгарии жертвами пожара в доме престарелых стали девять человек В мире
22.11.21 22:25 Макей: пандемия привела к очередному витку преступлений в сфере торговли людьми Общество
22.11.21 21:51 Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь Политика
22.11.21 21:36 Рунец: Польша играет на обострение, но это проигрышная позиция Общество
22.11.21 21:21 В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Притыцкого Регионы
22.11.21 21:11 ФИФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока года Спорт
22.11.21 20:54 МИД: Беларусь посещают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с беженцами на границе Политика
22.11.21 20:47 Лучших сотрудников отряда милиции особого назначения наградили в Минске Регионы
Все новости
Все новости
В мире
23 ноября 2021, 08:35

Спецдокладчик ООН назвал США нацией парадоксов

Фото pbs.org
Фото pbs.org

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернанд де Вареннес призвал США модернизировать свое законодательство, чтобы не допускать дискриминации. В заявлении, распространенном 22 ноября в Женеве, он назвал Соединенные Штаты нацией парадоксов в сфере прав человека, подчеркнув, что "миллионы американцев, особенно меньшинства, сталкиваются с растущим неравенством, дискриминацией и даже отторжением", сообщает ТАСС.

"США выделяются среди западных демократий своей незавершенной мозаикой признания прав человека и их правовой защиты", - отметил де Вареннес по итогам своего 14-дневного визита в Соединенные Штаты. В этой стране "во времена потрясений, неопределенности и кризисов меньшинства и коренное население с большой вероятностью оказываются забытыми". Эти "недостатки в сфере прав человека" проявились в последние годы, когда "феноменально выросла пропаганда ненависти в социальных медиа" и "усилилось неравенство между имущими и неимущими".

Де Вареннес, побывавший в округе Колумбия, Калифорнии, Техасе, на Гуаме и в Пуэрто-Рико, констатировал, что, несмотря на существенные перемены, происходящие после федеральных выборов 2020 года, Соединенным Штатам недостает "всеобъемлющего национального законодательства по правам человека, которое в большей степени соответствовало бы их международным обязательствам". Это приводит к тому, что "миллионы американцев, особенно меньшинства, сталкиваются с растущим неравенством, дискриминацией и даже отторжением". Спецдокладчик охарактеризовал США как "нацию парадоксов в том, что касается прав человека и меньшинств". Эта страна представляет себя как "земля, принимающая уставших и бедных" со всего мира, хотя расовая сегрегация существовала там вплоть до конца ХХ века, а коренные народы "на протяжении веков сталкивались с лишением прав собственности, жестокостью и даже геноцидом".

Спецдокладчик обратил внимание на недостаточное финансирование многих государственных школ, что в большей степени негативно сказывается на детях из семей меньшинств. Он отметил также непропорционально высокий уровень "маргинализации и криминализации" меньшинств, в частности, афроамериканцев и граждан латиноамериканского происхождения. Де Вареннес выразил надежду на "институциональные и юридические перемены" в США. Свой доклад об итогах визита за океан он представит Совету ООН по правам человека в марте 2022 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения ООН США
Новости рубрики В мире
Джо Байден. Фото EPA-EFE Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году
Фото france24.com В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 19 человек
Фото bnr.bg В Болгарии при аварии туравтобуса погибли 45 человек
Фото из архива Премьер-министр Франции заразился коронавирусом
ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасили в цвет национального флага Беларуси
Фото Getty Images Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48
Главное
Лукашенко о взаимодействии с ЕС по беженцам: контактные лица на контакт даже не выходят
Лукашенко о санкциях Запада: мы не умрем, мы будем жить, и с каждым днем все лучше
Головченко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ в сфере торговли и инвестиций
Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA
Топ-новости
Картина дня: интервью Лукашенко Би-би-си, выставка "ЭКСПО-2020" и декада кибербезопасности
Лукашенко: мне глубоко наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе
Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь
Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"!
Щастный: Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал
Гуманитарный груз для беженцев прибудет в Беларусь 25 ноября
Компания Parimatch получила "золото" премии Effie
В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей
Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси
Кочанова: мир динамично меняется, но ничто не заменит человеческое общение
Более 2,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Караник: пока мы не получили ни одного евро обещанной международной помощи для беженцев
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1713 пациентов с COVID-19, выписаны 1450
Единый день безопасности дорожного движения по предупреждению ДТП зимой пройдет 26 ноября
Беженец из Ирака: наше будущее в Европе, в родной стране небезопасно и нет работы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.