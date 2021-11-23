Спецдокладчик ООН назвал США нацией парадоксов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернанд де Вареннес призвал США модернизировать свое законодательство, чтобы не допускать дискриминации. В заявлении, распространенном 22 ноября в Женеве, он назвал Соединенные Штаты нацией парадоксов в сфере прав человека, подчеркнув, что "миллионы американцев, особенно меньшинства, сталкиваются с растущим неравенством, дискриминацией и даже отторжением", сообщает ТАСС.

"США выделяются среди западных демократий своей незавершенной мозаикой признания прав человека и их правовой защиты", - отметил де Вареннес по итогам своего 14-дневного визита в Соединенные Штаты. В этой стране "во времена потрясений, неопределенности и кризисов меньшинства и коренное население с большой вероятностью оказываются забытыми". Эти "недостатки в сфере прав человека" проявились в последние годы, когда "феноменально выросла пропаганда ненависти в социальных медиа" и "усилилось неравенство между имущими и неимущими".

Де Вареннес, побывавший в округе Колумбия, Калифорнии, Техасе, на Гуаме и в Пуэрто-Рико, констатировал, что, несмотря на существенные перемены, происходящие после федеральных выборов 2020 года, Соединенным Штатам недостает "всеобъемлющего национального законодательства по правам человека, которое в большей степени соответствовало бы их международным обязательствам". Это приводит к тому, что "миллионы американцев, особенно меньшинства, сталкиваются с растущим неравенством, дискриминацией и даже отторжением". Спецдокладчик охарактеризовал США как "нацию парадоксов в том, что касается прав человека и меньшинств". Эта страна представляет себя как "земля, принимающая уставших и бедных" со всего мира, хотя расовая сегрегация существовала там вплоть до конца ХХ века, а коренные народы "на протяжении веков сталкивались с лишением прав собственности, жестокостью и даже геноцидом".

Спецдокладчик обратил внимание на недостаточное финансирование многих государственных школ, что в большей степени негативно сказывается на детях из семей меньшинств. Он отметил также непропорционально высокий уровень "маргинализации и криминализации" меньшинств, в частности, афроамериканцев и граждан латиноамериканского происхождения. Де Вареннес выразил надежду на "институциональные и юридические перемены" в США. Свой доклад об итогах визита за океан он представит Совету ООН по правам человека в марте 2022 года.-0-