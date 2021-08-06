Спецдокладчик ООН заявил о случаях полицейского насилия над протестующими в Германии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеозаписи, показывающие жестокое обращение берлинских полицейских с участниками массовой акции протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, привлекли внимание спецдокладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильса Мельцера, сообщает Deutsche Welle.

Спецдокладчик ООН заявил о намерении обратиться к правительству Германии с просьбой прокомментировать жестокое обращение с протестующими. После поступления соответствующего запроса у кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет 60 дней, чтобы дать на него ответ.

По словам Нильса Мельцера, некоторые из отсмотренных им видео вызывают тревогу из-за запечатленных на них свидетельств возможного нарушения прав человека. Эксперт сообщил, что уже успел пообщаться с очевидцами и полагает, что речь идет как минимум о дюжине случаев нарушений.

В качестве примера нарушения прав человека Нильс Мельцер привел инцидент, случившийся на демонстрации противников карантинных мер в Берлине 1 августа. На видео с места событий видно, как полицейский использует силовой прием против женщины, от которой не исходило никакой угрозы, - хватает ее за горло и толкает на землю. "Она могла умереть", - констатирует Нильс Мельцер. На другом видео, которое он отсмотрел, полицейские до крови избили мужчину, лежащего на земле в наручниках. Еще одного участника демонстрации сорвали со спины с велосипеда.

"Во время многотысячной демонстрации, участники которой не соблюдают карантинные меры, однако не проявляют агрессию, надо реагировать по-другому", - резюмирует эксперт.

Демонстрация противников правительственных мер по борьбе с пандемией состоялась в Берлине 1 августа, несмотря на запрет на ее проведение. При этом на улицы германской столицы вышли около 5 тыс. человек. За порядком в городе в этот день следили более 2 тыс. полицейских, которые провели около 600 задержаний.-0-