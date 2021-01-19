Спецдокладчики ООН призвали лидеров США снизить напряженность в стране и уважать верховенство закона

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена спецдокладчики ООН дали оценку недавним событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне и выразили надежду на укрепление институтов демократии в стране при новой администрации, сообщает Центр новостей ООН.

"Мы решительно осуждаем само нападение и подстрекательство к насилию и ненависти в интернете и офлайн", - говорится в обращении, подписанном группой из 21 правозащитника. Силовая попытка отменить результаты свободных и справедливых выборов, по мнению экспертов, была чревата взрывоопасными последствиями для общества.

Поддерживая результаты демократических выборов, правозащитники настоятельно призывают политических лидеров США сделать все возможное для снижения напряженности и объединения страны, уважая при этом ценности демократии и принцип верховенства закона. Независимые эксперты ООН уверены в необходимости противостоять политическому насилию любого рода, но настоятельно призывают при этом правительство США, частный сектор, гражданское общество и другие группы сделать так, чтобы их ответные действия не противоречили международным стандартам в области прав человека, включая право на свободу выражения мнений и правосудие.

"Мы сохраняем надежду на то, что, выйдя из этого кризиса, американская демократия окрепнет - без ущерба для всех ее институтов - и будет развиваться с приверженностью мирному выражению плюрализма мнений, верховенству закона и демократическому управлению", - подытожили спецдокладчики ООН.

Документ подписали независимые эксперты ООН по правам человека, в их числе специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений Ирен Хан, специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар, спецдокладчик по вопросу о пытках Нильс Мельцер и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолайн.

Напомним, что специальные докладчики ООН работают на добровольной основе. Их назначает Совет ООН по правам человека, но они не являются сотрудниками организации и не получают зарплату за свою работу.-0-