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08 января 2020, 19:34

Спецгруппа из Украины направлена для участия в расследовании причин авиакатастрофы в Иране

Фото Getty Images
Фото Getty Images

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внеочередном заседании правительства Украины решено отправить в Иран специальную группу. Она примет участие в совместном расследовании причин катастрофы Boeing 737 и репатриации тел погибших граждан Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Сегодня вечером в Иран выходит наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Украинский самолет с 180 пассажирами на борту разбился в ТегеранеУкраинский самолет с 180 пассажирами на борту разбился в Тегеране
Сообщается, что Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром по местному времени.

На борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажаНа борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа".

Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погиблиВсе пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли
По информации иранского телеканала Press TV, пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде уточнил, что на борту находились 170 человек.

Предварительно иранские власти называют возможной причиной крушения техническую неисправность.

В Иране назвали предварительную причину катастрофы самолетаВ Иране назвали предварительную причину катастрофы самолета
"Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

Причиной крушения украинского Boeing 737 могла стать техническая неисправностьПричиной крушения украинского Boeing 737 могла стать техническая неисправность
Лайнер, на борту которого находились не менее 170 человек, упал вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По предварительным данным, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

В Украине возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".-0-

Некоторые авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и ИракомНекоторые авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком
О приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Ирака и Ирана заявили представители авиакомпаний Air France и Lufthansa. Планы полетов корректируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности полетов.

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