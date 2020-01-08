Спецгруппа из Украины направлена для участия в расследовании причин авиакатастрофы в Иране

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внеочередном заседании правительства Украины решено отправить в Иран специальную группу. Она примет участие в совместном расследовании причин катастрофы Boeing 737 и репатриации тел погибших граждан Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.
"Сегодня вечером в Иран выходит наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.
Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Предварительно иранские власти называют возможной причиной крушения техническую неисправность.
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