Спецгруппа из Украины направлена для участия в расследовании причин авиакатастрофы в Иране

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внеочередном заседании правительства Украины решено отправить в Иран специальную группу. Она примет участие в совместном расследовании причин катастрофы Boeing 737 и репатриации тел погибших граждан Украины, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Сегодня вечером в Иран выходит наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - приводит пресс-служба слова Владимира Зеленского.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Украинский самолет с 180 пассажирами на борту разбился в Тегеране Сообщается, что Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром по местному времени.

На борту разбившегося украинского самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что "работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа".

Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли По информации иранского телеканала Press TV, пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде уточнил, что на борту находились 170 человек.

Предварительно иранские власти называют возможной причиной крушения техническую неисправность.

В Иране назвали предварительную причину катастрофы самолета "Двигатель украинского самолета, потерпевшего крушение вблизи города Фаран в иранской провинции Тегеран, загорелся", - говорится в сообщении.

Причиной крушения украинского Boeing 737 могла стать техническая неисправность Лайнер, на борту которого находились не менее 170 человек, упал вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По предварительным данным, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

В Украине возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".-0-

Некоторые авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком О приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Ирака и Ирана заявили представители авиакомпаний Air France и Lufthansa. Планы полетов корректируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности полетов.