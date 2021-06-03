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03 июня 2021, 20:49

Специалисты не обнаружили бомбу на борту прибывшего в Париж из Чада самолета

Жеральд Дарманен. Фото Reuters
Жеральд Дарманен. Фото Reuters

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты по разминированию не обнаружили бомбу на борту самолета Air France, прибывшего сегодня в Париж из столицы Чада, города Нджамена. Такую информацию опубликовал в своем Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, сообщает ТАСС.

"Работа специалистов закончена, бомба на борту, прибывшем из Чада, не обнаружена", - рассказал Жеральд Дарманен.

Сигнал о взрывном устройстве в самолете был получен во время полета лайнера. Для его перехвата с военной базы близ Лиона был поднят истребитель Rafale, который сопроводил самолет до Парижа.

Как сообщалось ранее, после приземления в 16.01 по местному времени в аэропорту Руасси - Шарль де Голль самолет был изолирован, все пассажиры эвакуированы. Работы по поиску устройства вели специалисты МВД.-0-

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авиарейсы взрывы происшествия самолет Франция
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