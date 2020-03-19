Специалисты Центра управления полетами провели коррекцию орбиты МКС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Центра управления полетами провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 19 марта 2020 года была проведена плановая коррекция ее орбиты", - сообщили на сайте госкорпорации.

Двигатели "Прогресса" были включены в 20:14 мск и проработали в течение расчетных 534 секунд. В итоге средняя орбита МКС увеличилась примерно на 1,1 км - до 419 км.

Коррекция проводилась для формирования баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту и посадки на Землю "Союза МС-15" с космонавтом и двумя астронавтами.

В прошлый раз орбиту станции корректировали в январе для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-13", которая состоялась 6 февраля.-0-