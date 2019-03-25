Специальная королевская комиссия займется расследованием теракта в Новой Зеландии

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о создании специальной королевской комиссии для расследования теракта в мечетях Крайстчерча, сообщает ТАСС.

"Специальная королевская комиссия должна разобраться, все ли было сделано для того, чтобы предотвратить нападение, и правильно ли действовали спецслужбы", - сказала она на пресс-конференции в Веллингтоне, которая транслировалась на сайте газеты The New Zealand Herald.

В зоне пристального внимания комиссии окажутся прежде всего события, предшествовавшие нападению, в том числе, как предполагаемый боевик получил оружие, какова роль социальных сетей в произошедшем и что могли и должны были сделать службы безопасности.

15 марта было совершено нападение на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерче. Вооруженные люди ворвались в мечети после дневной молитвы и заблокировали входные двери. На момент нападения в мечетях находились около 500 человек. В результате нападения погибли 50 человек. По состоянию на 21 марта все жертвы теракта опознаны. Подозреваемому в нападении предъявлено обвинение в убийстве. Джасинда Ардерн назвала произошедшее беспрецедентным террористическим актом. Сразу после теракта премьер-министр заявила, что новозеландские законы об обороте оружия будут изменены. Петицию о запрете оборота оружия подписали около 70 тыс. жителей Новой Зеландии.-0-