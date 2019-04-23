Спецназ обезвредил мужчину, захватившего заложников во Франции

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейский спецназ обезвредил человека, захватившего 23 апреля утром заложников в городе Лурд на юге Франции. Об этом сообщила радиостанция
Ранее были освобождены двое из трех заложников. Позже спецназ задержал самого злоумышленника, его бывшая жена, которая оказалась в заложниках, также была освобождена. В результате инцидента женщина получила ранение.
23 апреля около 11:00 по парижскому времени вооруженный злоумышленник взял в заложники трех человек и забаррикадировался в доме на улице Моцарта рядом с вокзалом. На место происшествия сразу же прибыл спецназ французской полиции, вокруг квартала была создана зона безопасности. В настоящий момент мотивы преступника неизвестны, их устанавливает полиция.-0-
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