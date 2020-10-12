Спецпосланник ВОЗ призвал отказаться от тотального карантина при борьбе с COVID-19

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро призвал мировых лидеров избегать применения строгих ограничений во время пандемии COVID-19, сообщает американская газета New York Post.

"Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем изоляцию в качестве основного средства борьбы с этим вирусом", - сказал Дэвид Набарро. Он отметил, что изоляцию можно считать оправданной, когда возникает необходимость выиграть время на реорганизацию, перегруппировку или перераспределение медицинских ресурсов, но "в целом предпочтительнее этого не делать".

Посланник ВОЗ отметил, что жесткие ограничения наносят значительный ущерб мировой экономике, делая "бедных еще беднее". "Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами во всем мире. Посмотрите, что происходит с уровнем бедности. Похоже, к следующему году уровень бедности в мире может увеличиться в два раза. Вдвое больше детей будут страдать от голода", - говорит Дэвид Набарро.

"Мы действительно обращаемся ко всем мировым лидерам: прекратите использовать изоляцию в качестве основного метода контроля", - призвал специальный посланник ВОЗ.

Ранее Дэвид Набарро заявлял, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавируса должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе.-0-