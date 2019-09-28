ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:02 Минское "Динамо" проведет матч чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" Спорт
11:48 Министры иностранных дел стран ОДКБ приняли заявление к 80-летию начала Второй мировой войны Общество
11:36 Воронюк: молодежь Беларуси готова сосредоточить свои усилия на развитии родной страны Общество
11:32 Пункт пребывания для бездомных планируют открыть в Бресте в 2020 году Регионы
11:16 Спецпредставитель США по Украине подал в отставку В мире
11:13 Кунцевич: молодежь является драйвером развития сельских территорий Общество
11:06 В греческом порту загорелся паром В мире
10:57 Туманы и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 сентября Общество
10:56 МЗОР и "Витязь" выставят на аукцион объекты недвижимости Экономика
10:43 Самосвал высотой с трехэтажный дом покажет БелАЗ в день открытых дверей Общество
10:40 Фотовыставка к 110-летию дипломата Андрея Громыко открылась в штаб-квартире ООН Культура
10:37 Правительства Беларуси и Китая заключат соглашение об открытии генконсульства в Чунцине Политика
10:05 Премьеры произведений эстонского и белорусского композиторов прозвучат на фестивале Башмета Афиша
09:57 Пункт пропуска "Берестовица" заработал в штатном режиме Общество
09:53 МАРТ установил предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на сахар Экономика
09:48 Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске Регионы
09:47 Вторая городская клиническая больница Минска отмечает 220-летие Регионы
09:42 Сербия победила Францию и вышла в финал ЧЕ по волейболу среди мужских команд Спорт
09:39 Во второй день ЧМ в Дохе белорусские легкоатлеты выступят в трех видах программы Спорт
09:30 Газовый баллон разорвался на летней террасе бара в Минске Происшествия
09:22 Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
09:03 Лукашенко поздравил члена Совета Федерации России Николая Рыжкова с юбилеем Президент
09:02 "Вам по силам наращивать объемы продукции" - Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамi" Президент
09:02 Показательные выступления, выставки и чествование аграриев - в Браславе пройдут "Дажынкі" Регионы
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: косметическая индустрия, форум сельской молодежи и открытие фестиваля Юрия Башмета Общество
00:45 Количество жертв обрушения золотого рудника в Чаде увеличилось до 52 В мире
00:20 Звезду сериалов Виктора Балабанова прооперируют 30 сентября В мире
27.09.19
27.09.19 23:50 Крупнейший в мире оптический телескоп построят в Чили Калейдоскоп
27.09.19 23:18 На ярмарке у "Чижовка-Арены" каждые выходные будет представлена продукция из разных областей Беларуси Регионы
Все новости
Все новости
В мире
28 сентября 2019, 11:16

Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Фото EPA
Фото EPA

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации телеканала, Курт Волкер стал ключевым лицом в скандале, связанном с телефонным разговором двух президентов 25 июля. Во время разговора Трамп якобы оказывал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.-0-

Теги
США Украина
Новости рубрики В мире
Фото из архива В греческом порту загорелся паром
Фото Depositphotos Количество жертв обрушения золотого рудника в Чаде увеличилось до 52
Скриншот видео Звезду сериалов Виктора Балабанова прооперируют 30 сентября
Фото БГНЕС В Болгарии горит цех по производству тротила, есть опасность взрыва
Фото Policie ČR На западе Чехии разбился небольшой самолет, есть погибшие
Фото hurriyet.com.tr Более 470 зданий повреждены в Стамбуле из-за землетрясения, ранены 34 человека
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Лукашенко о производителе косметики "Витэкс": образец того бизнеса, который нужен в Беларуси
Кунцевич: молодежь является драйвером развития сельских территорий
Минфин готовит новый проект указа с отвязкой госпошлины от техосмотра и платой по месяцам
Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае
Топ-новости
"Вам по силам наращивать объемы продукции" - Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамi"
Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН
На ярмарке у "Чижовка-Арены" каждые выходные будет представлена продукция из разных областей Беларуси
Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома"
Компания А1 и футбольный клуб "Юниор" создали уникальный спортивный бренд "А1 Юниор"
МАРТ установил предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на сахар
Пункт пропуска "Берестовица" заработал в штатном режиме
Правительство утвердило специфические санэпидтребования к санаториям и детским лагерям
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября
РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других
Арина Соболенко обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и вышла в финал турнира в Ухани
Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго
Турчин обсудил с руководством казахстанского "Агромашхолдинга" развитие кооперации с "Гомсельмашем"
РЕПОРТАЖ: Огненная деревня: память жертв фашизма почтили в Шкленниково
Правительство определило порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.