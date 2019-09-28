Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации телеканала, Курт Волкер стал ключевым лицом в скандале, связанном с телефонным разговором двух президентов 25 июля. Во время разговора Трамп якобы оказывал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.-0-