Спецпрокурор Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Москвой

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа. Глава Минюста Уильям Барр и его первый заместитель Род Розенстайн по итогам изучения подготовленного Мюллером доклада заключили, что в нем не выявлено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления, сообщает ТАСС.

Соответствующие выводы обнародовало Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры. Содержащее эти заключения послание Барр направил руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса.

По словам главы Минюста США, главной задачей разбирательства, проведенного командой Мюллера, было установление возможной причастности американских граждан, имеющих отношение к избирательному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, к приписываемым Москве попыткам оказать воздействие на ход предвыборной кампании в США и голосование на всеобщих выборах 2016 года, что являлось бы преступлением, согласно американским законам.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия, направленные на то, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме Уильяма Барра. Он приводит выдержку из доклада Мюллера: "Расследованием не установлено, чтобы члены избирательного штаба Трампа вступали в сговор или же координировали с властями России свои действия по вмешательству в выборы". "Исходя из имеющихся свидетельств, президент не был причастен к преступлению, связанному с вмешательством в выборы со стороны России", - цитируются также выводы Роберта Мюллера.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался с мая 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.-0-