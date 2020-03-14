Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в Алматы

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алматы подозреваемого в подготовке теракта в местах скопления людей в период празднования Наурыза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"13 марта в Алматы Комитетом национальной безопасности задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (в арабских СМИ название запрещенной террористической группировки "Исламское государство"). Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. Во время следственных действий у него изъяты две боевые гранаты", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ст.255 (акт терроризма) и ст.258 (финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК Казахстана. Расследование продолжается.-0-