Спецслужбы Кыргызстана: поступает информация о попытках устроить беспорядки с применением оружия

9 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ КР) поступает информация, которая свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны. Об этом сообщает ГКНБ КР.

В комитете заявили, что в связи с этим личный состав ГКНБ и МВД КР переведен на усиленный вариант несения службы. Также организован межведомственный оперативный штаб с целью фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

"ГКНБ КР считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике", - отметили в комитете.

Также в ГКНБ подчеркнули, что организация различных митингов в текущей ситуации могут спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков и чиновников. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.-0-