Спецслужбы Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нескольких русскоязычных журналистов 3 декабря были задержаны Службой государственной безопасности Латвии. Об этом заявила журналист Алла Березовская, сообщает ТАСС.

Среди задержанных - журналист Андрей Яковлев, возглавлявший редакцию портала Baltnews.lv два года назад, журналист Андрей Солопенко, а также публицист и правозащитник Владимир Линдерман. "На этот час пока еще не вернулся из гестапо мой друг и коллега, журналист Андрей Яковлев, - написала Алла Березовская в Facebook. - Закончив обыск дома, его повезли на второй обыск - в рижский офис его жены. После чего должны по идее отвезти на допрос".

По словам Аллы Березовской, Линдерман и Солопенко уже на свободе, но со статусом подозреваемых. "Как можно догадаться, всем им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России, - указала она. - Да, именно так - санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews.lv".

Березовская при этом отметила, что никаких санкций против Baltnews.lv никто не применял. "Даже против "Россия сегодня" Евросоюз абсолютно ничего не имеет. Ничего! Претензии были лишь к главному шеф-редактору Дмитрию Киселеву", - отметила она.

О задержаниях среди русскоязычных журналистов в Латвии также сообщил местный правозащитник Александр Гапоненко. "Большой террор в Латвии продолжается, под каток репрессий попал еще один русский журналист - Андрей Солопенко. У него дома прошел обыск, полдня он провел на допросе в СГБ, его обвиняют в нарушении статьи 74 уголовного закона Латвии - нарушение санкций Евросоюза, предпринятых против России. Причина - публикация статей на портале Baltnews.lv, Андрею присвоен статус подозреваемого, он пока отпущен домой", - написал он в Facebook.

В распространенном комментарии Департамента информации и печати МИД РФ говорится, что задержание русскоязычных журналистов в Латвии - карательная акция, обвинения против них сфабрикованы. "Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений", - указали в дипведомстве. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ.-0-