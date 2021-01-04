Спецслужбы Польши пресекли подготовку теракта на исламском религиозном объекте

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство внутренней безопасности Польши завершило расследование и направило в суд обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых в подготовке в республике террористического акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.

Уточняется, что задержанные планировали использовать взрывчатые вещества. "Согласно заключению Агентства внутренней безопасности, нападение должно было быть совершено на конкретный религиозный объект исламской общины. Злоумышленники также планировали распространить отравляющие вещества среди определенных людей. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить "исламизацию" Польши", - указано в распространенном сообщении.

Польские спецслужбы обратили внимание на радикальные взгляды подсудимых. "Один из них также публично указывал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений, ненависти на почве национальных, этнических, расовых и религиозных различий. Второй из преступников создал исследование, своего рода манифест, в котором выражаются его личные предубеждения, исламофобия и содержится призыв к преследованию приезжих из-за пределов Польши: от хулиганских действий и запугивания до применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - информировали спецслужбы.

В ходе расследования обнаружены взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества. Кроме этого, выяснилось, что один из преступников сам изготавливал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.-0-