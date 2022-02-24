Спикер Госдумы РФ - народу Украины: власти в Киеве несамостоятельны, все приказы отдает Брюссель и Вашингтон

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале выступил с обращением, в том числе к гражданам Украины. В нем он призвал украинцев не ввязываться в военные авантюры киевских властей, которые подчиняются, по его мнению, командам из Брюсселя и Вашингтона, сообщает БЕЛТА.

"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он заявил: мирным гражданам спецоперация России в Донбассе ничем не грозит. "Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера. Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима. Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", - призвал спикер Госдумы.

Он также обратился к депутатам Верховной рады, призвав их проявить благоразумие и волю. "Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины. Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины - ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы указал: решать вопросы своей безопасности нельзя за счет безопасности других. "США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договоренности и соглашения предыдущих лет, - напомнил он. - Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя".

"Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины - единственный оставшийся путь, - заявил Вячеслав Володин. - Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу".

Спикер Госдумы заверил, что российские депутаты поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной миротворческой операции. "Ее цель - защитить людей, проживающих в Украине", - заявил он.-0-