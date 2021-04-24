Спикер грузинского парламента покинул свой пост

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель парламента Грузии представитель правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе ушел в отставку. Об этом он заявил сегодня на специальном брифинге, сообщает информагентство GHN.

Сообщается, что это произошло после завершения длительных переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса в Грузии при содействии ЕС. Многомесячные переговоры завершились соглашением, и теперь на должность председателя грузинского парламента от имени "Грузинской мечты" будет представлен нынешний вице-спикер Кахабер Кучава, сообщил сегодня глава правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Политический кризис в Грузии начался осенью 2020 года, когда оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификациях. Как сообщалось, в понедельник, 19 апреля, во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Документ подписали представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции. К тексту соглашения на данном этапе не присоединились партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".-0-