Спикер парламента Кыргызстана отказался исполнять обязанности президента

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев отказался от полномочий и.о. президента, сообщает информагентство 24.kg.

"Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламенте). А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента", - говорится в заявлении Каната Исаева.

Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер парламента.-0-

Президент Кыргызстана уходит в отставку "Вчера (14 октября - Прим. БЕЛТА) парламент утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

После отставки президента Кыргызстана его полномочия перешли к спикеру парламента Спикером парламента Кыргызстана является Канат Исаев, он был избран на эту должность 13 октября. Таким образом, согласно Конституции, исполняющим обязанности президента становится Канат Исаев.