Спикер парламента Кыргызстана отказался исполнять обязанности президента

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев отказался от полномочий и.о. президента, сообщает информагентство 24.kg.
"Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламенте). А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента", - говорится в заявлении Каната Исаева.
Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке с поста главы государства. Согласно Конституции, исполнять обязанности президента до избрания нового должен спикер парламента.-0-