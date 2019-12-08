Спортивный самолет потерпел крушение в Литве

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный спортивный самолет разбился в Литве, погибли два человека. Об этом сообщило национальное радио Литвы.

По его информации, ЧП произошло в Каунасском районе. Погибли два мужчины - 30 и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных коттеджей. Жители в результате крушения не пострадали.

По предварительной информации, один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого немало полетов, в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в кабине самолета 8 декабря находился стажер.

Причины инцидента пока неизвестны.-0-