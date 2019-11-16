Спортивный самолет разбился в Чехии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный спортивный самолет потерпел крушение 16 ноября недалеко от города Литомержице на севере Чехии. Пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции республики Алену Бартошову.

"Сверхлегкий одномоторный самолет рухнул в реку Эльба, - сказала она. - Пилот погиб. Катастрофа произошла близ населенного пункта Крешице у города Литомержице".

Расколотый фюзеляж самолета водолазы обнаружили на дне Эльбы. Поиски под водой продолжались три часа. На место обнаружения самолета уже доставили понтонный кран, с помощью которого обломки машины, в кабине которой находится тело летчика, поднимут на берег.

Причины крушения самолета пока не установлены. Комиссия экспертов расследует обстоятельства ЧП.-0-