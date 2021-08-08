Спортсмены из 61 страны не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады

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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио не смогут принять участия спортсмены из 61 страны, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр.
"На данный момент спортсмены из 61 страны не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр", - сказал собеседник агентства.
Церемония закрытия пройдет 8 августа без зрителей на Национальном стадионе в Токио (начало в 14.00 по московскому времени).-0-