Спортсмены на ОИ-2020 в Токио будут спать на картонных кроватях

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние Олимпиада и Паралимпиада 2020 года в Токио могут стать самыми экологичными в истории. Как сообщает BBC, при подготовке к соревнованиям активно используются вторичные материалы.

Так, каркасы кроватей, на которых будут спать спортсмены, сделают из картона, а матрасы - из пластика. Все это будет переработано после Игр. Всего в олимпийской деревне установят 18 тыс. кроватей.

По словам менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, длина каждой кровати составит 2,1 м, а выдержать она сможет до 200 кг веса. "С этой точки зрения они даже крепче деревянных", - заявляет Такэси Китадзима.

Из экологичных материалов будут сделаны и другие атрибуты Олимпиады. Факел, например, изготовят из переработанного алюминия, постаменты - из пластиковых отходов, электричество будет поступать из возобновляемых источников.

Экологичными будут и медали: для изготовления наград используют драгоценные металлы, которые извлекают из использованных мобильных телефонов. В олимпийский оргкомитет их приносят сами жители Японии. По словам организаторов, на данный момент из 6,2 млн телефонов удалось извлечь 32 кг золота.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.-0-