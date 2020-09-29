Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через две - три недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две - три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", - сказал Агаси Тавадян.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан. Агаси Тавадян уверен, что именно такой показатель нужен для их эффективности.

За все время пандемии коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. Число жертв, по информации Университета Джонса Хопкинса, превысило 1 млн человек.-0-