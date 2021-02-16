"Спутник V" и "Эпиваккорона" признаны эффективными против британского штамма коронавируса

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского штамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты центра показали эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона". "Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Сыворотки от получивших вакцину пациентов эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен в 86 странах. Также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР, Бразилии и Японии.-0-

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