"Спутник V" к 14 февраля планируют зарегистрировать в 25 странах

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина "Спутник V" к концу следующей недели будет зарегистрирована в 25 странах. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину "Спутник V", - сказал Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Она относится к категории оригинальных лекарственных препаратов, полученных биотехнологическим путем.

Минздрав России зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Практически сразу после этого было инициировано пострегистрационное клиническое исследование вакцины 3-й фазы с привлечением более 40 тыс. человек старше 18 лет.

Уже в конце сентября Минздрав Беларуси одобрил проведение исследования "Спутник V" в стране. Оно проходит на четырех клинических базах, в него включены 100 участников, которые случайным образом разделены на группы в соотношении 3:1. Первая группа получает вакцину, а вторая - плацебо. У добровольцев оценивается формирование гуморального и клеточного иммунного ответа на вакцинацию.-0-