"Спутник V" признали самой узнаваемой в мире вакциной против COVID-19

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Спутник V" признана самым узнаваемым препаратом против коронавирусной инфекции, а Россия пользуется наибольшим доверием в качестве производителя вакцин. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov, которые предоставил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщают "Известия".

В опросе, проведенном при поддержке РФПИ, участвовали почти 10 тыс. граждан из девяти стран. Больше половины опрошенных (54%) назвали Россию тем производителем вакцины, который пользуется наибольшим доверием. На втором и третьем местах оказались США и Великобритания соответственно. Также результаты показали, что "Спутник V" знают 74% опрошенных.

"Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и вакцине "Спутник V". Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина "Спутник V" спасает жизни людей по всему миру, ее одобрили более чем 50 стран", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Генеральный директор отметил, что среди преимуществ вакцины не только высокая эффективность, но и простая логистика и доступная цена, что в совокупности делает "Спутник V" одним из лучших препаратов.

Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, российская вакцина от коронавируса действительно нужна Европе. По его словам, он никогда не понимал сомнений и порой скептицизма по поводу российский усилий по созданию вакцин.

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом, несмотря на умышленную ее дискредитацию и информационные вбросы. В тот же день стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в РФ экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины "Спутник V".

Первая в России и мире вакцина от коронавируса зарегистрирована 11 августа прошлого года. "Спутник V" разработали специалисты Центра им. Н.Ф.Гамалеи.-0-