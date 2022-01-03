Спутники OneWeb запустят с Байконура 5 марта

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Байконур 5 марта будут запущены более 35 спутников связи OneWeb, сообщается на сайте Роскосмоса. "В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком пусков на 2022 год старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что запуск изначально планировался на январь, но был перенесен по просьбе заказчика. Сейчас на космодроме Байконур находится разгонный блок "Фрегат". Доставка космических аппаратов OneWeb запланирована на 10 февраля. Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов заявил, что на 2022 год запланировано 7 запусков космических аппаратов OneWeb, при этом один пуск ожидается из Гвианского космического центра, а остальные - с космодрома Байконур. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Планируется, что доступ в интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, развернутых на поверхности Земли. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!